Згадав і про "Формули миру", і про "руку Заходу"…

У Росії готові до перемовин, але не на тих умовах, які диктує Україна. Зокрема, у Кремлі вважають, що переговори мають бути зосередженні на домовленості щодо "захисту" України, але не на збереженні нинішньої влади на посадах.

Таку заяву зробив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради нацбезпеки ООН. Про це пишуть росЗМІ.

"Росія готова до переговорів щодо України, але не про те, як зберегти нинішніх керівників Києва при владі та потакати їхнім фантазіям. А про подолання руйнівної спадщини, довгого десятирічного насилля над державою та її громадянами", — заявив Лавров.

Ба більше, "Формулу миру" чинного президента України Володимир Зеленського він назвав "шляхом у нікуди".

"Формула світу Зеленського — шлях у нікуди, чим раніше у США та Євросоюзі це усвідомлюють, тим краще", — Лавров продовжує гнути лінію Кремля.

До того ж російський високопосадовець вважає, що допомога, яку Україна отримує від західних партнерів, "очевидно ускладнює пошук мирного виходу з кризи".

Лавров закликав дослухатись до позиції РФ зараз "поки є час".

Що ще наговорив Лавров

Серед інших заяв кремлівського міністра прозвучали наступні:

Якщо Україна перестане воювати сьогодні, сотням тисяч її громадян не доведеться гинути за західні геополітичні інтереси.

Допомога США Києву схожа на прибутковий бізнес-проєкт, яскравий приклад – отримання структурами Сороса чорноземних ґрунтів для захоронення відходів.

Київ перепродає частину зброї із західних поставок на чорному ринку, навряд чи на Заході цього не знають.

Раніше "Телеграф" писав, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність близької перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні. Але для того, щоб відбулись перемовини необхідна готовність РФ та її позитивні наміри з цього питання.