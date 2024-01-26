"Для Росії це катастрофа": експерт розповів, навіщо Кремль вкидає інформацію про переговори

Експерт вважає, що нові заяви Кремля — це ІПСО

Усі заяви та публікації у ЗМІ про те, що Росія нібито готова до миру з Україною, мають одну мету — не дати Заходу стати на військові рейки. Якщо європейські країни наважаться на цей крок, то забезпечать зброєю не лише себе, а й Україну.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив експерт із міжнародної політики Петро Олещук. За його словами, у такому разі Росія точно не виграє змагання ресурсів.

"Сенс цих публікацій — не дати Заходу зробити те, чого дуже боїться Росія. Зараз Захід стоїть на роздоріжжі. Йому необхідно визначитися, яким шляхом йти далі. Судячи з численних заяв представників країн НАТО про загрозу російській агресії безпосередньо проти них, настав час визначатися — переводити свої економіки на військові рейки чи ні. Якщо такий перехід (нехай навіть частково) відбудеться, то Захід забезпечить зброєю і себе, і Україну. І тоді в цьому змаганні ресурсів Росія не має жодних шансів", — каже Олещук.

Він додав, що, судячи з офіційних заяв останнім часом, переведення економік країн ЄС на військові рейки розглядається цілком серйозно. Путін цього дуже побоюється, тому ніби-то змінив свою думку і вже не проти вступу України до НАТО, а також завершення війни.

"Для РФ це – катастрофа. Тому її влада починає обіцяти що завгодно. Мовляв, немає сенсу Заходу витрачати гроші на збільшення потужностей ВПК. Давайте краще домовимося коштом України. Ніхто на вас не нападе, ніхто не чіпатиме Україну після укладення яких-небудь угод. Тільки не переводити економіку на військові рейки! Звідси всі ці ІПСО", — каже Петро Олещук.

Експерт наголосив, що позиція України залишається незмінною і всі території будуть деокуповані, попри пропозиції Путіна.

Докладніше про те, що можуть означати сигнали Путіна про мир з Україною, читайте у нашому матеріалі: "Путін готовий до переговорів щодо України в НАТО? Про що говорять його сигнали і як на них реагувати"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС РФ знову заговорили про переговори з Україною. Глава відомства Сергій Лавров озвучив умови, за яких Кремль готовий припинити війну.