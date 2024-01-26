Путін посилає США сигнал про переговори щодо України? У Кремлі відреагували на статтю Bloomberg

У Росії підтвердили готовність до переговорів, але лише на умовах Кремля

Росія неофіційними каналами дала зрозуміти США, що готова до переговорів про припинення вторгнення в Україну. У Путіна навіть готові обговорювати майбутні безпекові заходи для Києва.

Про це пише Bloomberg. Там посилаються на два джерела, близькі до Кремля.

У матеріалі йдеться, що російська влада передала ці "сигнали" високопоставленим американським чиновникам у грудні 2023 року через посередника.

Джерела Bloomberg стверджують, що президент РФ Володимир Путін може погодитися на вступ Україна до НАТО. В обмін Кремль наполягатиме на тому, щоб Київ визнав російський контроль над окупованими територіями.

При цьому представник Ради нацбезпеки США Едрієнн Вотсон заявила, що її відомству невідомо про зміну в позиції РФ, про які пише Bloomberg.

"Україна сама вирішуватиме, чи вестиме переговори з Росією, коли і як", — сказала вона.

Статтю Bloomberg миттєво прокоментував представник Кремля Дмитро Пєсков. Він заявив, що Путін неодноразово заявляв про готовність Росії до переговорів. Але лише на умовах РФ.

"Ні, це неправильне повідомлення, воно абсолютно не відповідає дійсності", — заявив речник президента РФ Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

У Bloomberg наголосили, що американські чиновники все ще не бачать ознак того, що у Кремлі серйозно налаштовані припинити бойові дії. У США скептично сприйняли повідомлення про сигнали Росії, пише агентство.

Раніше "Телеграф" писав, що у Давосі закликали Україну закінчити війну, навіть назвали спосіб.