Путін готовий до переговорів щодо України в НАТО? Про що говорять його сигнали та як на них реагувати

Неможливо домовитися про мир в Україні без участі України, кажуть експерти

Російський диктатор Володимир Путін неофіційними каналами нібито посилає США сигнали, що відкритий до обговорення майбутніх заходів безпеки для України. Мовляв, тільки залиште за РФ усі окуповані українські території, а решта нехай собі живе як хоче. Навіть до НАТО вступає.

Експерти розповіли "Телеграфу", що означають ці сигнали — і як на них слід реагувати.

Кремлівські ігри та важливість конкретики

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко пояснює:

"Путін, схоже, розуміє, що перспектива розвитку подій у рамках т.зв. "спецоперації" може бути негативною як для нього особисто, так і в цілому для РФ. І поки на фронті йде позиційна боротьба, він вирішив спробувати легітимізувати те, що вже вдалося захопити".

На думку генерала, нібито згода РФ на вступ України до НАТО в обмін на це – варіант, що цілком влаштовує Кремль. Бо такий вступ – варіант туманного майбутнього. А застовпити за собою окуповані території – це варіант зрозумілого сьогодення.

"Очевидно, що Москву це влаштовувало б. Як і те, що це неприйнятно для України, – зазначає Ігор Романенко. – Ми на це точно не підемо. А Заходу доведеться вирішувати питання про військову та фінансову допомогу нашій країні найближчим часом. Незважаючи на всі передвиборчі перипетії у США та Європі".

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко впевнений, що подібні сигнали з боку Кремля нічого не означають.

"Ніхто точно не знає, а чи реально були якісь сигнали. Стаття у Bloomberg – з посиланням на анонімні російські джерела, без будь-якої конкретики. Щось подібне ми вже неодноразово читали раніше, зокрема, місяць тому в New York Times. Нічого нового та нічого серйозного. Не варто робити сенсацію з інформаційної абищиці. Серйозно потрібно сприймати або інформацію з офіційних джерел, або досить конкретну та фактологічно підтверджену інформацію зі ЗМІ", – пояснює експерт.

Він вважає, що Захід ніяк не повинен реагувати на подібне, оскільки йдеться про неофіційну та неконкретну інформацію.

"Коли почнуться реальні та серйозні переговори – ми це спочатку побачимо за непрямими ознаками. У тому числі за витоком у ЗМІ. А потім мають розпочатися й офіційні переговори за участю Росії та України (з високою ймовірністю через посередників, оскільки прямі переговори між Москвою і Києвом малоймовірні). Переговорів про мир без нашої участі точно не буде, оскільки вони не дадуть результату. Неможливо домовитися про мир в Україні без участі України", – констатує Володимир Фесенко.

Чого боїться Росія

Політолог, викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, експерт із міжнародної політики Петро Олещук розмірковує так:

"В історії про нібито сигнали з боку Путіна щодо готовності врегулювання конфлікту, але за умови закріплення за РФ окупованих українських територій (навіть зі згодою на вступ України до НАТО), слід розуміти таке. Ми маємо справу з досвідченим маніпулятором. І йдеться тут швидше про інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), спрямовану проти Заходу".

Останнім часом, зазначає експерт, на Заході з’являється все більше публікацій про те, що Кремль нібито готовий припинити війну, аби йому дозволили залишити за собою те, що він зумів захопити.

"Але відповідь на це однозначна — нікому не потрібен черговий аналог Мінських угод. Адже це лише про зупинення війни, що дозволить РФ накопичити необхідні ресурси для її продовження. Тепер ми бачимо продовження цієї кампанії", — пояснює Петро Олещук.

Слід розуміти, продовжує він, що подібний сценарій абсолютно нежиттєздатний. Навіть якщо суто теоретично припустити, що хтось піде на такі переговори з РФ, немає жодного суб’єкта, який би гарантував вступ України до НАТО, акцентує політолог. Тому що це питання консенсусу. Відповідне позитивне рішення мають ухвалити всі парламенти країн-членів НАТО.

"Класичний приклад — Швеція, яка досі не може вступити до Альянсу. І лише завдяки надзусиллям США, які тиснули на Туреччину, проводили складні переговори з Угорщиною, схоже, незабаром стане членом блоку", — зазначає експерт.

Але Швеція, наголошує Петро Олещук, це держава без економічних проблем, без територіальних конфліктів. На відміну від України. У нас, пояснює він, точно буде багато проблем зі вступом до Альянсу. І точно буде маса проблем з угодою, яка гіпотетично може бути укладена з РФ.

"Сенс цих публікацій — не дати Заходу зробити те, чого дуже боїться Росія, — вважає політолог. — Зараз Захід стоїть на роздоріжжі. Йому необхідно визначитися, яким шляхом йти далі. Судячи з численних заяв представників країн НАТО про загрозу російській агресії безпосередньо проти них, приходить час визначатися – переводити свої економіки на військові рейки чи ні. Якщо такий перевід (нехай навіть частково) відбудеться, то Захід забезпечить зброєю і себе, і Україну. І тоді у цьому змаганні ресурсів Росія не матиме жодних шансів".

Судячи з офіційних заяв, за публікаціями ЗМІ, такий крок розглядається досить серйозно, зазначає Петро Олещук.

"Для РФ це – катастрофа. Тому її влада починає обіцяти що завгодно. Мовляв, немає сенсу Заходу витрачати гроші на збільшення потужностей ВПК. Давайте краще домовимося коштом України. Ніхто на вас не нападе, ніхто не чіпатиме Україну після укладення якихось угод. Тільки не переводити економіку на військові рейки! Звідси всі ці ІПСО.

Позиція України залишається незмінною. Ми будемо деокупувати всі свої території. Сподіваючись, що у цьому нам допоможе весь цивілізований світ, бо це – і про його безпеку також", – констатує політолог.