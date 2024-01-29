"Припинення вогню з РФ" та "передача територій": у Кіберполіції попереджають про масову розсилку нового ІПСО росіян

Ворог намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни

Російські окупанти продовжують атакувати українців не лише ракетними ударами, а й своїми інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Про нову атаку попередили Центр протидії дезінформації та Кіберполіція.

У ЦПД зазначили, що на електронні скриньки українців почали надходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій".

"Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави", – йдеться у повідомленні.

Також Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадали українцям, як потрібно захиститись від російських ІПСО. Так, громадянам радять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс.

"Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, представник Головоногого управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, заявив, що українській розвідці відомо, хто причетний до дезінформаційної кампанії, яка готується на Заході проти вищого військово-політичного керівництва України, зокрема проти президента Володимира Зеленського та головкома Валерія Залужного. ГУР має перелік цих засобів масової інформації.