"Необходима перезагрузка и новое начало": Зеленский высказался об увольнении Залужного

Зеленский заявляет, что стране нужно сменить много руководителей – не только Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил намерение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Но он, судя по всему, планирует менять не только генерала, но и большую часть властной верхушки.

Об этом президент заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiTV. По его словам, изменения касаются не одного человека, а всего руководства.

"Этот вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Нужна перезагрузка, новое начало… У меня есть кое-что серьезное на уме, которое касается не одного человека, а направления руководства страны", – сказал он.

Зеленский подтвердил, что если говорить о заменах, армией дела не ограничатся, замена ждет ряда государственных руководителей. Сейчас президент обдумывает, кого и кем заменять.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, убеждены в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия… вот почему я говорю о перезапуске, замене", – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 января в сети появилась новость о якобы увольнении Валерия Залужного. При этом не было никаких подтверждений из официальных источников. В своем вечернем обращении тогда президент Зеленский ни слова не сказал об этом.

Вскоре в Минобороны Украины коротко прокомментировали слухи, сказав, что они действительно не соответствуют действительности. Стоит добавить, что слухи о возможном освобождении Залужного нередко мелькают в информпространстве, равно как и слухи о том, что между ним и Зеленским есть конфликты.