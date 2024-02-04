"Необхідне перезавантаження та новий початок": Зеленський висловився про звільнення Залужного

Зеленський заявляє, що країні потрібно змінити багато керівників – не тільки Залужного

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив намір звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але він, судячи з усього, планує міняти не тільки генерала, але й більшу частину владної верхівки.

Про це президент заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiTV. За його словами, зміни стосуються не однієї людини, а взагалі всього керівництва.

"Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Потрібно перезавантаження, новий початок… У мене є дещо серйозне на думці, яке стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", – сказав він.

Зеленський підтвердив, що якщо говорити про заміни, армією справи не обмежаться, заміна чекає на низку державних керівників. Зараз президент обдумує, кого та на кого замінювати.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, переконані в перемозі, нам не можна сумувати, опускати руки, у нас має бути правильна позитивна енергія… ось чому я говорю про перезапуск, заміну", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 січня в мережі з’явилася новина про нібито звільнення Валерія Залужного. При цьому не було жодних підтверджень цього з офіційних джерел. У своєму вечірньому зверненні тоді президент Зеленський жодного слова не сказав про це.

Незабаром у Міноборони України коротко прокоментували чутки, сказавши, що вони насправді не відповідають дійсності. Варто додати, що чутки про можливе звільнення Залужного нерідко миготять в інфопросторі, так само як і чутки про те, що між ним та Зеленським є конфлікти.