"Відставка" Залужного: у Байдена прокоментували чутки та зробили важливу заяву

У США дотримуються свого твердого рішення

У США відреагували на чутки про "відставку" головкому ЗСУ Валерія Залужного. Там заявили, що жодним чином не повинні втручатися у ці процеси.

Про це в інтерв’ю CBS заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

"Уряд США не повинен так чи інакше втручатися у це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", – зазначив Салліван.

Варто зазначити, що заяві Саллівана передувала стаття газети The Washington Post, яка з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написала, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.

Як уже писав "Телеграф", 29 січня українців сколихнула новина про нібито офіційне звільнення Валерія Залужного — головнокомандувача Збройних Сил України. Втім, президент Володимир Зеленський жодного слова не сказав про українського генерала у своєму свіжому зверненні.

Додамо, що в Міністерстві оборони коротко відповіли на численні чутки про те, що в Україні відбулися зміни у військовому керівництві країни, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. Однак слід наголосити, що чутки про можливе звільнення Залужного періодично з’являються досить регулярно в українському інформаційному просторі, як і чутки про конфлікт між ним та Зеленським.