"Отставка" Залужного: у Байдена прокомментировали слухи и сделали важное заявление

В США придерживаются своего твердого решения

В США отреагировали на слухи об "отставке" главкома ВСУ Валерия Залужного. Там заявили, что никоим образом не должны вмешиваться в эти процессы.

Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это суверенное право Киева и право президента Украины принимать собственные кадровые решения.

"Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – отметил Салливан.

Стоит отметить, что заявлению Салливана предшествовала статья газеты The Washington Post, которая со ссылкой на двух информированных собеседников написала, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.

Как уже писал "Телеграф", 29 января украинцев всколыхнула новость о якобы официальном увольнении Валерия Залужного — главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Впрочем, президент Владимир Зеленский ни слова не обмолвился об украинском генерале в своем свежем обращении.

Добавим, что в Министерстве обороны кратко ответили на многочисленные слухи о том, что в Украине произошли изменения в военном руководстве страны, отметив, что они не соответствуют действительности. Однако следует подчеркнуть, что слухи о возможном увольнении Залужного периодически появляются достаточно регулярно в украинском информационном пространстве, как и слухи о конфликте между ним и Зеленским.