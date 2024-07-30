"Дали возможность дальше расти": уволенный командир 80-й ОДШБ получит высокую должность

Офицер продолжит принимать участие в войне

Полковник Эмиль Ишкулов после громкой истории с отставкой с должности командира 80-й ОДШБ будет переведен на новую должность. Скорее всего он станет заместителем начальника штаба десантно-штурмовых войск.

Об этом рассказал нардеп, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Его слова приводит "Радио Свобода".

"Это тот случай, когда хорошему офицеру, реальному офицеру, выполнявшему правильно боевые задания и все это время служившему верой и правдой, дали возможность дальше расти. Плохие офицеры, если они есть, им не дают возможность… их выводят в распоряжение и они уходят заниматься своими делами", — сказал Костенко.

Нардеп считает хорошей новостью повышение командира бригады, поскольку он продолжит принимать участие в войне, а не будет выведен за штат.

Сам Ишкулов в своем Facebook поблагодарил своих бывших подчиненных за службу, а украинцев за поддержку.

Стоит отметить, что издание "Бабель" утром 30 июля сообщило, что 80-я бригада находилась на восстановлении, однако получила приказ двигаться на определенное направление. Сообщается, что Ишкулов получил задание, которое он назвал нереалистическим из-за нехватки сил и людей.

Издание отмечает, что такая реакция не понравилась командованию, за что командира бригады сняли с должности. Однако из-за общественного резонанса командованию ДШВ пришлось распространять сообщение о том, что Ишкулова не увольняют, а повышают.

Как сообщалось ранее, в ДШВ сообщили, что новым командиром бригады будет офицер 80-й ОДШБ. Но в СМИ появились сообщения о том, что командиром станет комбриг 82-й бригады Павел Розлач.