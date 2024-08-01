В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: где раздались взрывы (обновлено)

О последствиях атаки пока не сообщается

В ряде областей Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Существовала угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушных сил в 21:04. Однако уже в 21:29 было объявлено об отбое угрозы кроме Харьковской и Донецкой областей.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", спустя примерно 4 минуты после объявления тревоги в Кропивницком прогремели два взрыва. Также о взрывах в городе пишут и мониторинговые каналы. Кроме того, сообщалось о взрыве в пригороде Кривого Рога.

По данным мониторинговых каналов, в районе Кропивницкого было два прилета. Отмечается, что россияне применили ракеты "Искандер" с кассетной боевой частью.

Напомним, в ночь на среду, 31 июля, россияне совершили одну из самых массированных атак Украины "шахедами", использовав 89 дронов. Также враг ударил по нашей стране ракетой Х-59.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.