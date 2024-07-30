"Взорвалось капитально": БПЛА атаковали военный аэродром в Северной Осетии (видео)

Над местом происшествия в небо поднимается дым

Беспилотные летательные аппараты атаковали военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии РФ. Россияне уже поспешили оправдаться, что некоторые дроны им якобы удалось сбить.

Информация об атаке была сообщена во множестве пабликов. Там же стали появляться видео с места происшествия. На кадрах видно, что в небе остались следы от пуска ракет ПВО.

"Что-то бабахнуло. Взорвалось нормально, прям капитально", — говорит автор видео.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия якобы никто не пострадал. Глава региона Сергей Меняйло в своих соцсетях заявил, что два БПЛА были сбиты. Он также обратился к россиянам с требованием не публиковать в сети фото и видео места прилетов.

"Еще раз напоминаю: категорически запрещена съемка и распространение фото и видеоматериалов с места падения дронов! Давайте помнить, что информацию в своих целях может использовать противник!", — предостерег он россиян.

Важно отметить, что летом 2023 авиабаза начала использоваться для ракетных ударов по территории Украины. В январе 2024 года было сообщено, что РФ систематически готовит ракеты для дальнейших ударов по территории Украины, а на аэродроме периодически размещает ложные цели из-за боязни нанесения ударов по нему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные атаковали аэродром "Саки" в Крыму. Появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют об уничтожении вражеского боевого самолета.