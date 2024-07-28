Авиация попала под раздачу: результаты атаки ВСУ на аэродром "Саки" (спутниковые фото)

Рядом с одним военным бортом видны следы подтекания топлива

Появились подробности атаки по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В сети были опубликованы спутниковые фотографии, которые свидетельствуют об уничтожении вражеского боевого самолета.

Информацию об этом сообщили OSINT-эксперты ресурса "КіберБорошно". Они отмечают, что обломками был поврежден еще один самолет.

"В результате атаки Сил Обороны 26.07 на аэродром "Саки" был уничтожен Су-30СМ и, вероятно, обломками поражен еще один Су-30СМ", — говорится в сообщении.

Рядом с одним военным бортом видны следы подтекания топлива. Это может говорить о том, что при ударе самолет прошили осколки.

По данным исследователей, по состоянию на 23 июля текущего года на вышеуказанном аэродроме базировалось 9 самолетов Су-24, 5 единиц Су-30СМ и еще три Су-30СМ2. Так же там мог быть не рабочий Су-30.

Что известно о Су-30СМ

Это многофункциональный истребитель, разработанный ОКБ Сухого на базе Су-30. Двигатели АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги. Первый полёт 21 сентября 2012 года.

Дальность полета составляет до 3 тыс. км (без подвесных баков), а практический потолок — 17 км.

Эти боевые самолеты российские оккупанты активно используют для войны в Украине. Этот истребитель предназначен для ведения воздушного боя, а также уничтожения воздушных, наземных (морских) целей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июля дроны ГУР МОУ атаковали три военных аэродрома на территории России. Речь идет об аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, аэродроме "Оленья" в Мурманской области, а также аэродроме Энгельс Саратовской области.