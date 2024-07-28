Авіація попала під роздачу: результати атаки ЗСУ на аеродром "Саки" (супутникові фото)

Поряд з одним військовим бортом видно сліди підтікання палива

З’явилися подробиці атаки по аеродрому "Сакі" у тимчасово окупованому Криму. У мережі було опубліковано супутникові фотографії, які свідчать про знищення ворожого бойового літака.

Інформацію про це повідомили OSINT-експерти ресурсу "КіберМука". Вони зазначають, що уламками було пошкоджено ще один літак.

"В результаті атаки Сил Оборони 26.07 на аеродром "Саки" було знищено Су-30СМ і, ймовірно, уламками вражено ще один Су-30СМ", — йдеться в повідомленні.

Поряд з одним військовим бортом видно сліди підтікання палива. Це може говорити про те, що під час удару літак прошили уламки.

За даними дослідників, станом на 23 липня поточного року на вищевказаному аеродромі базувалося 9 літаків Су-24, 5 одиниць Су-30СМ та ще три Су-30СМ2. Також там міг бути не робітник Су-30.

Що відомо про Су-30СМ

Це функціональний винищувач, розроблений ОКБ Сухого на базі Су-30. Двигуни АЛ-31ФП з керованим вектором тяги. Перший політ 21 вересня 2012 року.

Дальність польоту становить до 3 тис. км (без підвісних баків), а практична стеля – 17 км.

Ці бойові літаки російські окупанти активно використовують для війни в Україні. Цей винищувач призначений для ведення повітряного бою, і навіть знищення повітряних, наземних (морських) цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 липня дрони ГУР МОУ атакували три військові аеродроми на території Росії. Йдеться про аеродром "Дягілєво" в Рязанській області, аеродромі "Оленья" в Мурманській області, а також аеродромі Енгельс Саратовської області.