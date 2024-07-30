"Вибухнуло капітально": БПЛА атакували військовий аеродром у Північній Осетії (відео)

Над місцем пригоди в небо здіймається дим

Безпілотні літальні апарати атакували військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії РФ. Росіяни вже поспішили виправдатися, що деякі дрони їм нібито вдалося збити.

Інформація про атаку була повідомлена в багатьох пабліків. Там стали з’являтися відео з місця події. На кадрах видно, що у небі залишилися сліди від запуску ракет ППО.

"Щось бабахнуло. Вибухнуло нормально, прямо капітально", — каже автор відео.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок події нібито ніхто не постраждав. Глава регіону Сергій Меняйло у своїх соцмережах заявив, що два БПЛА було збито. Він також звернувся до росіян із вимогою не публікувати у мережі фото та відео місця прильотів.

"Ще раз нагадую: категорично заборонено зйомку та розповсюдження фото та відеоматеріалів з місця падіння дронів! Давайте пам’ятати, що інформацію у своїх цілях може використовувати противник!", — застеріг він росіян.

Важливо відзначити, що влітку 2023 року авіабаза почала використовуватися для ракетних ударів по території України. У січні 2024 року було повідомлено, що РФ систематично готує ракети для подальших ударів по території України, а на аеродромі періодично розміщує помилкові цілі через побоювання завдання ударів по ньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові атакували аеродром "Саки" у Криму. З’явилися супутникові знімки, які свідчать про знищення ворожого літака.