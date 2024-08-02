В Крыму гремели взрывы: под прицелом оказался завод, могла пострадать многоэтажка (фото и видео)

В Севастополе перекрывают улицы для ликвидации последствий "работы крымского ПВО"

В ночь на пятницу, 2 августа, в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном прогремели взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован был судоремонтный завод Черноморского флота.

Как сообщил оккупационный "губернатор" города Михаил Развозжаев, воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 1:30. Атака длилась полчаса и была массированной.

Вскоре Развозжаев заявил, что части сбитых ракет упали в нескольких местах города. Одна из них — на крышу девятиэтажки. Кроме того, по его заявлению, зафиксировано также падение обломков беспилотников.

Так называемый "губернатор" сообщил, что на крышу девятиэтажного дома упала "сбитая фугасная часть ракеты ATACMS".

"Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения", — пишет Развозжаев.

Местные паблики пишут, что атакован был судоремонтный завод Черноморского флота. Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих читателей на полуострове сообщил, что после атаки над Севастопольской бухтой возникло задымление. По данным подписчиков, есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте.

В сети публикуют видео горящих обломков. Сообщается, что оборвана линия электропередач. Некоторые улицы в Севастополе перекрыты для ликвидации "работы крымской ПВО".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 июля в Крыму прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были прилеты по российским военным объектам.