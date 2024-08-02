Война — день 891: Россия заявляет о готовности к переговорам и продвигается в Донецкой области

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают успешно давить на Донбассе, захватывая села и уничтожая города. Ситуация на Покровском направлении – самая напряженная по всей линии фронта. На него оккупанты опрокинули резервы из Харьковщины. Но, несмотря на это, в Кремле продолжают говорить о переговорах, в частности пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уже откровенно заявил, что РФ готова к диалогу. Украине же в настоящее время удается опережать Россию по количеству ударов БПЛА — о чем свидетельствуют многочисленные взрывы на территории страны-агрессора.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На юге наблюдается движение ударных БпЛА типа "Shahed-136".

О новостях и событиях 30 июля мы рассказывали здесь: Война — день 888: россияне ускоряют продвижение под Покровском и готовят масштабный обстрел

О том, что происходило 31 июля, читайте в трансляции: Война — день 889: оккупанты ровняют города с землей и устраивают масштабные авиаудары

С ситуацией в Украине за 1 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 890: Путин поднимает выплаты "мобикам" на фоне слухов о F-16 в Украине