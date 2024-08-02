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Війна — день 891: Росія заявляє про готовність до переговорів та просувається на Донеччині

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують успішно тиснути на Донеччині, захоплюючи села та знищуючи міста. Ситуація на Покровському напрямку — найнапруженіша по всій лінії фронту. На нього окупанти перекинули резерви з Харківщини. Та попри це у Кремлі продовжують говорити про переговори, зокрема прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже відверто заявив, що РФ готова до діалогу. Україні ж у цей час вдається випереджати Росію за кількістю ударів БПЛА — про що свідчать численні вибухи на території країни-агресора.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На півдні спостерігається рух ударних БпЛА типу "Shahed-136".

Про новини та події 30 липня ми розповідали тут: Війна — день 888: росіяни прискорюють поступ під Покровськом і готують масштабний обстріл

Про те, що відбувалося 31 липня, читайте у трансляції: Війна — день 889: окупанти рівняють міста із землею та влаштовують масштабні авіаудари

З ситуацією в Україні за 1 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 890: Путін піднімає виплати "мобікам" на тлі чуток про F-16 в Україні