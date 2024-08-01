"Ворог активно наступає": окупанти могли захопити ще одне село у Донецькій області (карта)

Загалом відбулося 117 бойових зіткнень

У середу, 31 липня, російські війська могли захопити населений пункт у Донецькій області. Мова йде про Тимофіївку.

Не можна також виключити просування окупаційних військ біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку. Про це повідомляють аналітики Deep State.

"Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку", — йдеться у повідомленні.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на Покровському напрямку, від початку 31 липня, точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

Українські захисники відбили 25 атак, проте 18 — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного.

Окрім цього, у Генштабі пишуть, що на Курахівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Желанного, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки. Вісім атак відбито, чотири — тривають.

"На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.

"Загалом від початку 31 липня відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку", — додають у Генштабі.

Раніше "Телеграф" вже писав, що відбувається на Покровському напрямку, де росіяни просуваються до стратегічної траси