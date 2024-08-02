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У Криму лунали вибухи: під прицілом опинився завод, могла постраждати багатоповерхівка, оновлено (фото та відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
На місто впали обломки Новина оновлена 02 серпня 2024, 08:24
На місто впали обломки. Фото Колаж "Телеграфу"

У Севастополі перекривають вулиці для ліквідації наслідків "роботи кримської ППО"

У ніч на п’ятницю, 2 серпня, в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Як повідомив окупаційний "губернатор" міста Михайло Развозжаєв, повітряну тривогу в Севастополі було оголошено близько 1:30. Атака тривала пів години та була масованою.

Невдовзі Развозжаєв заявив, що частини збитих ракет впали у кількох місцях міста. Одна із них — на дах дев’ятиповерхівки. Крім того, за його заявою, зафіксовано також падіння уламків безпілотників. Так званий "губернатор" повідомив, що на дах дев’ятиповерхового будинку впала "збита фугасна частина ракети ATACMS".

UPD. Telegram-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані супутникової зйомки, повідомляє, що після атаки на позиції російської військової частини ППО в Балаклаві відзначаються пожежі.

"Час 1.57-2.20 — збігається з часом атаки на Севастополь. Це позиції ракетної частини та займання можуть бути як після пусків ракет, так і після влучень", — йдеться в повідомленні.

"Вона пробила дах і застрягла на технічному поверсі, тому ніхто не постраждав. На час робіт піротехніків зі збирання збитої ракети прийнято рішення про евакуацію людей до місця тимчасового розміщення", — пише Развозжаєв.

Місцеві пабліки пишуть, що атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту. Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на своїх читачів на півострові повідомив, що після атаки над Севастопольською бухтою виникло задимлення. За даними підписників, є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті.

У мережі публікують відео уламків, що горять. Повідомляється, що обірвано лінію електропередач. Деякі вулиці у Севастополі перекрито для ліквідації "роботи кримської ППО".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 26 липня в Криму пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там були прильоти російськими військовими об’єктами.

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#Крим #Севастополь #Атака