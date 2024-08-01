Війна — день 890: Путін піднімає виплати "мобікам" на тлі чуток про F-16 в Україні

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на сході та півдні України не припиняються, а лише за минулу добу там було зафіксовано 117 бойових зіткнень, з яких 43 відбулися на Покровському напрямку. Через небажання оголошувати чергову хвилю мобілізації, російське керівництво суттєво збільшило виплати для мобілізованих, щоб мотивувати їх іти на фронт. Цікаво, але ця інформація з’явилася приблизно в той же час, як і дані про те, що перші літаки F-16 вже прибули в Україну і вона навіть встигла їх використати для відбиття масштабної повітряної атаки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили кількох безпілотників із півдня України. Тривогу оголошено для Херсонської та Миколаївської областей.

00:00 У Дніпрі та передмістях пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО з балістичних цілей

Про новини та події 29 липня ми розповідали тут: Війна — день 887: Україна вшановує річницю трагедії в Оленівці і б’є все глибше по Росії

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Війна — день 888: росіяни прискорюють поступ під Покровськом і готують масштабний обстріл

З ситуацією в Україні за 31 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 889: окупанти рівняють міста із землею та влаштовують масштабні авіаудари