Це не перше підвищення виплат для солдатів РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 400 тисяч рублів. Це стосується тих, хто укладе контракт для участі в так званій "спеціальній військовій операції" в Україні в період з 1 серпня по 31 грудня.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ "РИА Новости". Також в указі владі регіонів рекомендували виплачувати контрактникам ще по 400 тисяч рублів (190 746 тис. грн). Таким чином російський диктатор хоче змотивувати російських солдатів вбивати мирне населення України.

Раніше повідомлялося, що виплати "добровольцям СВО" поширили і на контрактників Росгвардії.

В інших російських регіонах почали збільшувати розмір виплат за підписання контракту, наприклад, уряд Москви встановив "заходи соціальної підтримки" в розмірі 1,9 мільйона рублів (906 047 тис. грн). Це одноразова додаткова виплата для всіх, хто підпише контракт у міських пунктах відбору на військову службу з 23 липня.

Окрім цього, добровольцям із Нижнього Новгорода, які планують укласти контракт із Міноборони РФ, збільшили суму одноразової виплати до 1 млн рублів. Також з 1 березня 2024 року в області встановили нову регіональну виплату в розмірі 500 тис. рублів військовим фахівцям, які укладають контракт із Міністерством оборони РФ і надходять у новосформовані підрозділи. У підсумку одноразова матеріальна підтримка таких фахівців, з урахуванням федеральної виплати, досягає 695 тис. рублів (331 788 тис. грн). У Татарстані також на півмільйона рублів збільшили виплату охочим підписати контракт до 31 липня, тепер вона може сягати до 1,5 млн рублів (715 416 тис. грн).

Раніше "Телеграф" вже писав, що в Росії знову зросли разові виплати за укладення контракту з МО РФ. Лише в одному регіоні РФ одноразова виплата чоловікам, які готові йти вбивати українців, становить 1,6 мільйона рублів.