Это не первое повышение выплат для солдат РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 400 тысяч рублей. Это касается тех, кто заключит контракт для участия в так называемой "специальной военной операции" в Украине в период с 1 августа по 31 декабря.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ "РИА Новости". Также в указе властям регионов рекомендовали выплачивать контрактникам еще по 400 тысяч рублей (190746 тыс. грн). Таким образом, российский диктатор хочет мотивировать русских солдат убивать мирное население Украины.

Ранее сообщалось, что выплаты "добровольцам СВО" распространили и на контрактников Росгвардии.

В других российских регионах начали увеличивать размер выплат за подписание контракта, например, правительство Москвы установило "меры социальной поддержки" в размере 1,9 миллиона рублей (906 047 тыс. грн). Это единовременная дополнительная выплата для всех, кто подпишет контракт в городских пунктах отбора на военную службу с 23 июля.

Кроме того, добровольцам из Нижнего Новгорода, которые планируют заключить контракт с Минобороны РФ, увеличили сумму единовременной выплаты до 1 млн рублей. Также с 1 марта 2024 года в области установили новую региональную выплату в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь сформированные подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей (331 788 тыс. грн). В Татарстане также на полмиллиона рублей увеличили выплату желающим подписать контракт до 31 июля, теперь она может достигать 1,5 млн рублей (715 416 тыс. грн).

Ранее "Телеграф" уже писал, что в России снова выросли разовые выплаты за заключение контракта с МО РФ. Только в одном регионе РФ единовременная выплата мужчинам, готовым идти убивать украинцев, составляет 1,6 миллиона рублей.