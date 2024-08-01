Дуже дивна відповідь: нардеп розповів, як в США пояснюють небажання знімати обмеження на удари по РФ

Конгресмени стоять на боці України та вважають, що вона має право використовувати надану зброю, як вважає за потрібне

У Сполучених Штатах не хочуть знімати обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю, оскільки побоюються "ескалації". На думку американців, "ескалація" буде виражатися в тому, що російські терористи почнуть активно бити по цивільній інфраструктурі – що звучить дуже дивно, оскільки вони й так роблять це з самого початку війни.

Про це розповів народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі Національного телемарафону. Чернєв був присутній на слуханнях у Сенаті США, де сенатори ставили представнику Державного департаменту питання щодо повного зняття обмежень на удари по РФ.

"Чесно кажучи, відповідь мене здивувала. Тому що відповідь була, що Росія буде бити по цивільній інфраструктурі. Такій, наприклад, як шпиталь, як це відбулось з "Охматдитом"… Чесно кажучи, я абсолютно не розумію побоювань наших партнерів щодо якоїсь ескалації. Я не отримав жодної відповіді, чим може бути ескалація, чого можна очікувати від РФ. Хоча ми всі бачили, скільки разів ми перетинали умовні "червоні лінії", після яких Росія погрожувала точно щось вдіяти", – сказав він.

Чернєв нагадав, що російські терористи з початку війни б'ють по українській цивільній інфраструктурі. В Сенаті та Конгресі США загалом це розуміють, конгресмени стоять на боці України та вважають, що вона має право використовувати надану зброю, як вважає за потрібне. Проте офіційний дозвіл від США вже ж потрібен.

"Ми останні декілька днів зустрічалися і з республіканцями, і з демократами. Вони підтримують те, що все ж таки мають бути зняті будь-які заборони. І Україна має використовувати так, як вона вважає за потрібне, таку зброю… В нас є певні плани, як все ж таки підштовхнути адміністрацію з боку Конгресу до цього рішення… Тому ми продовжуємо працювати над цим питанням, щоб все ж таки отримати цей дозвіл на биття далекобійною зброєю по території РФ. Я думаю, що це питання вдасться просунути. Але, ми маємо розуміти, що зараз знаходимося не в найкращій ситуації, тому що в США всі зайняті виборами, передвиборчими перегонами, передвиборчою кампанією. І ніхто не хоче робити якихось різких кроків. Тому це дещо ускладнює наше завдання, але ми точно не будемо опускати руки", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США розповіли "Телеграфу", як відреагує Вашингтон на обстріли київської лікарні "Охматдит" та удари по інших цивільних об’єктах в Україні.

Доречі, саме зараз США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.