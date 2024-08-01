Очень странный ответ: нардеп рассказал, как в США объясняют нежелание снимать ограничения на удары по РФ

Конгрессмены стоят на стороне Украины и считают, что она имеет право использовать предоставленное оружие, как считает нужным

В Соединенных Штатах не хотят снимать ограничения на удары по России американским дальнобойным оружием, поскольку опасаются "эскалации". По мнению американцев, "эскалация" будет выражаться в том, что российские террористы начнут активно бить по гражданской инфраструктуре – что звучит очень странно, поскольку они и так делают это с самого начала войны.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Совета по национальной безопасности обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире Национального телемарафона. Чернев присутствовал на слушаниях в Сенате США, где сенаторы задавали представителю Государственного департамента вопрос о полном снятии ограничений на удары по РФ.

"Честно говоря, ответ меня удивил. Потому что ответ был, что Россия будет бить по гражданской инфраструктуре. Такой, например, как госпиталь, как это произошло с "Охматдетом"… Честно говоря, я совершенно не понимаю опасений наших партнеров касательно какой-то эскалации. Я не получил никакого ответа, в чем может быть эскалация, чего можно ожидать от РФ. Хотя мы все видели, сколько раз мы пересекали условные "красные линии", после которых Россия угрожала точно что-либо сделать", — сказал он.

Чернев напомнил, что российские террористы с начала войны бьют по украинской гражданской инфраструктуре. В Сенате и Конгрессе США это понимают, конгрессмены стоят на стороне Украины и считают, что она имеет право использовать предоставленное оружие, как считает нужным. Однако официальное разрешение от США все же нужно.

"Мы последние несколько дней встречались и с республиканцами, и с демократами. Они поддерживают то, что все-таки должны быть сняты какие-либо запреты. И Украина должна использовать так, как она считает нужным, такое оружие… У нас есть определенные планы, как все же подтолкнуть администрацию со стороны Конгресса к этому решению… Поэтому мы продолжаем работать над этим вопросом, чтобы все же получить это разрешение на удары оружием по территории РФ. Я думаю, что этот вопрос удастся продвинуть. Но мы должны понимать, что сейчас находимся не в лучшей ситуации, потому что в США все заняты выборами, предвыборной гонкой, предвыборной кампанией. И никто не хочет делать каких-либо резких шагов. Поэтому это несколько усложняет нашу задачу, но мы точно не будем опускать руки", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США рассказали "Телеграфу", как отреагирует Вашингтон на обстрелы киевской больницы "Охматдет" и удары по другим гражданским объектам в Украине.

Кстати, именно сейчас США ведут переговоры с Украиной о разрешении на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить оградить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.