От взрыва огромный гриб: ВСУ уничтожили таинственное оружие россиян, и, возможно, кучу С-400 (видео, карта)

Предположительно, оккупанты лишились четырех установок С-400 "Триумф" и системы "Солнцепек"

В ночь на пятницу, 2 августа, украинские защитники атаковали врага на Запорожском направлении и в оккупированном Крыму. Предположительно, Силы обороны уничтожили мощную вражескую технику и личный состав.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы. В сети уже появилось видео, на котором, возможно, зафиксированы пуски ATACMS по полуострову.

Мониторинговые каналы отмечают, что ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" – 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6. Одна установка обходится РФ в $1,2 млрд.

"Как мы сообщали, предварительно ночью в Крыму были уничтожены 4 пусковые установки С-400", — говорится в сообщении.

Позже Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что украинские защитники уничтожили технику врага и на Запорожском направлении. Пока не ясно, что именно поразили бойцы ВСУ, но, возможно, это была тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепек".

"Сегодня ночью помимо дискотеки под Севастополем на Запорожском направлении уничтожили какую-то хр*нь. Не шучу — действительно какая-то хр*нь под Копанями была в движении. После точечного удара такой гриб был, шо есть предположения, что это был заряженный "Солнцепёк"….Про экипаж вообще молчу, там явно на молекулы сразу же разорвало", — говорится в сообщении.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном минувшей ночью прогремели взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован был судоремонтный завод Черноморского флота.