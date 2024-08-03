Ночью россияне атаковали Украину с воздуха: взрывы гремели в нескольких областях, есть прилет

Взрывы раздались как минимум в трех регионах

В ночь на субботу, 3 августа, россияне атаковали Украину "шахедами". Взрывы прогремели в нескольких областях, есть прилет в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, в ночь на 3 августа россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донетчины, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 29-ю ударными БПЛА "Shahed".

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей", — говорится в сообщении.

Первая заместительница начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала в Facebook, что в области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте.

Тревога из-за угрозы атаки беспилотниками и ракетами минувшей ночью была объявлена в большинстве украинских областей. Кроме Виннитчины известно о взрывах в Полтаве и Одессе.

О взрывах в Полтавской громаде сообщило "Суспільне". Это произошло вскоре после полуночи. Вероятно, это была работа ПВО.

Кроме того, взрывы в ночь на 3 августа прогремели и в Одессе. В 00:49 появились предупреждения, что группа беспилотников движется в направлении Одесской и Николаевской областей. В 1:45 мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в городе слышны взрывы. Вскоре он добавил, что по вражеским воздушным целям работают наши защитники.

Ближе к утру тревога также была объявлена и в Киеве. Существовала угроза атаки БПЛА. По состоянию на момент публикации новости воздушной тревоги в Украине нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 августа беспилотники массированно атаковали Ростовскую область России. Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону, Батайске, Морозовске. На одноименном российском аэродроме начался мощный пожар после нескольких удачных попаданий. Местные жители предполагают в соцсетях, что БПЛА попали в склады, где хранились КАБы. Кроме того, из-за пожара Су-34 оказались под угрозой уничтожения.