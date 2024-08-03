"Майже нереально": Буданов оцінив шанси Росії знищити українську енергетику

Енергетичні системи, які дісталися обом країнам у спадок від СРСР, були розраховані на роботу в умовах ядерної війни

Попри усі свої намагання Росія не зможе зруйнувати українську енергетичну систему, як і Україна не зможе знищити російську енергосистему. Річ у тім, що тут питання не кількості ракет, або безпілотників у кожної зі сторін: енергетичні системи, які побудовані ще за часів СРСР, мають величезний запас міцності, а Україна, як і Росія, захистили їх додатково.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН. За його словами, Росія може дозволити собі захищати елементи енергосистеми засобами протиповітряної оборони, тоді як Україна йде іншим шляхом.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем", – сказав він.

Саме тому, на думку Буданова, некоректно говорити, що Україна може "покласти" та знищити російську енергосистему. Втім, те ж саме можна сказати й про російських терористів, які просто нездатні знищити українську енергетику.

"Зараз покладемо їхню енергосистему — це трошки, мабуть, некоректно буде… Повністю ми її не покладемо. Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя — можна. Повністю зруйнувати — майже нереально", – резюмував керівник ГУР МО.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд України ухвалив рішення розширити перелік об’єктів, яким гарантовано пріоритетне енергопостачання. Зокрема, світло тепер не вимикатимуть у населених пунктах поблизу кордону з РФ.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі люди протестують через відключення електрики. Місцеві мешканці перекривають вулиці та вимагають увімкнути світло.