"Почти нереально": Буданов оценил шансы России уничтожить украинскую энергетику

Энергетические системы, доставшиеся обеим странам по наследству от СССР, были рассчитаны на работу в условиях ядерной войны

Несмотря на все свои попытки, Россия не сможет разрушить украинскую энергетическую систему, как и Украина не сможет уничтожить российскую энергосистему. Дело в том, что здесь вопрос не в количестве ракет или беспилотников у каждой из сторон: энергетические системы, построенные еще при СССР, имеют огромный запас прочности, а Украина, как и Россия, защитили их дополнительно.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью ТСН. По его словам, Россия может позволить себе защищать элементы энергосистемы средствами противовоздушной обороны, в то время как Украина идет по другому пути.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные мероприятия проходят в России. Только они пошли по пути большего наращивания системы ПВО. У них для этого способности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем", – сказал он.

Именно поэтому, по мнению Буданова, некорректно говорить, что Украина может положить и уничтожить российскую энергосистему. Впрочем, то же можно сказать и о российских террористах, которые просто неспособны уничтожить украинскую энергетику.

"Сейчас положим их энергосистему — это немного, пожалуй, некорректно будет... Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально", — резюмировал руководитель ГУР МО.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Украины приняло решение расширить перечень объектов, которым гарантировано приоритетное энергоснабжение. В частности, свет теперь не будут выключаться в населенных пунктах вблизи границы с РФ.

Также "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе люди протестуют из-за отключения электричества. Местные жители перекрывают улицы и требуют включить свет.