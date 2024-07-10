Враг снова бьет по энергетике: в одной из областей Украины повреждена инфраструктура, детали

На месте удара возникло возгорание

В ночь на вторник, 10 июня, россияне ударили беспилотником по энергообъекту в Ровенской области. Из-за атаки возникли дополнительные проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что из-за последствий российского удара в отдельных районах Ровенской области обесточивались бытовые и промышленные потребители.

"Энергопитание всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-возобновляемые работы", — говорится в сообщении.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль подтвердил, что в Ровенской области вражескими беспилотниками был атакован объект энергетической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

"На месте работают все соответствующие службы. Возгорание локализовано. Люди в результате этого удара ранений не получили", — проинформировал глава области.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 июля россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма. Также они запустили 20 "шахедов".

"В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг атаковал ракетами портовую инфраструктуру Одесчины. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на западе Украины, график отключений на 10 июля должен остаться неизменным. По его словам, в регионах, кроме прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света из-за повреждений сетей, ситуация плюс-минус одинаковая.

"И это также касается западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на нанесенные повреждения, мы не планируем в западном регионе менять каким-то образом график. То есть, и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинаковая", — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, в Украине 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток. При этом в Киеве и четырех областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня. Речь идет о Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области.

Как сообщал "Телеграф", россияне поздно вечером 9 июля запустили по Украине "шахеды", была объявлена воздушная тревога. Ночью взрывы прогремели в Ровенской и Хмельницкой областях. Под утро враг атаковал Одессу — в городе раздались три мощных взрыва.