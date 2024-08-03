У Харкові зранку пролунав вибух: є приліт (відео з місця)

За попередніми даними, пожежі не виникло

Після нічної атаки з повітря на Україну, вранці у суботу, 3 серпня, росіяни завдали удару по Харківському району. В місті чули вибух, стався приліт у близькому передмісті.

"У Харкові пролунали вибухи. Будьте обережні, перебувайте в укриттях", — написав у своєму Telegram-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов о 7:34.

Незабаром він повідомив, що, за уточненою інформацією, стався приліт у близькому передмісті. У мережі публікують відео задимлення, яке виникло на місці прильоту. За попередніми даними, пожежі не виникло.

Удару було завдано по Малоданилівській громаді, яку ворог також атакував 24 липня. Як повідомив її голова Олександр Гололобов, за попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, минулої ночі Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Вибухи чули мешканці кількох областей, працювала ППО. З 29 "шахедів", запущених ворогом, 24 було збито. На Вінниччині стався приліт в об’єкт інфраструктури.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", ніч у Росії також була неспокійною. Її масовано атакували дрони. Міноборони РФ заявило, що за ніч сили російської ППО знищили 75 ударних безпілотників, звинувативши в атаці Україну. Атака була результативною — виникла пожежа на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області, а також там потрапив під удар ФГКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному округу, де також спалахнула пожежа резервуарів з паливом. Комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та забезпечує ними російську армію.