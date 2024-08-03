Власти РФ пытаются это скрыть: "Телеграф" узнал детали ночной атаки дронов (карта)

Поражены несколько важных объектов

Результативные удары по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России в ночь на 3 августа были нанесены беспилотниками СБУ, спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны. Дроны попали в склад авиационных боеприпасов.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные информированные источники. На "Морозовске" размещалась враждебная ПВО, авиационная техника и склады с КАБами, которыми россияне равняют с землей украинские города.

Детонация после попадания в состав с КАБами была очень сильной, местным жителям не хватило запаса ругательств, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов. Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горели только складские помещения.

Но это не все результаты атаки на Ростовскую область. Прошлой ночью в результате операции ГУР МОУ БПЛА поразили состав горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск – Шахтинский.

Как сообщают источники в украинской разведке, этот склад обеспечивает поставки ГСМ военным частям и подразделениям РФ, которые дислоцируются в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Источники уточняют, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

По информации российских СМИ и социальных сетей было поражено несколько резервуаров из ГСМ. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.

Также украинские беспилотники в ночь на 3 августа поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорании на территории нефтебазы, а также о работе систем ПВО.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Генштабе ВСУ также рассказали о результатах ночной атаки на объекты на территории РФ. Там подтверждают попадание в состав с КАБами и сообщают об атаке ряда нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Известно о попадании в как минимум в два резервуара с нефтепродуктами.