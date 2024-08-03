Склад с КАБами и ряд нефтебаз: в ВСУ раскрыли детали массового ночного удара по России

Минобороны РФ заявило, что за ночь на 3 августа силы российской ПВО уничтожили 75 ударных беспилотников

В Генеральном штабе ВСУ рассказали детали масштабной атаки на важные объекты российских оккупантов на территории России в ночь на 3 августа. Также там сообщили о результатах ударов.

"Продолжается слаженная и эффективная боевая работа Сил обороны Украины по важным объектам российских захватчиков. Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", — говорится в сообщении ГШ.

В Генштабе уточнили, что поражения были нанесены силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Удары наносились во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Также минувшей ночью Силы обороны Украины атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Известно о попадании в как минимум два резервуара с нефтепродуктами. Там произошли возгорания.

"Более подробные результаты поражения уточняются. Украинские защитники продолжают методически подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует...", — резюмировали в Генштабе.

Как рассказывал "Телеграф", 27 июля дроны ГУР МОУ атаковали три военных аэродрома на территории России — в городе Энгельс Саратовской области, аэродром "Дягилево" в Рязанской области и аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.