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Влада РФ намагається це приховати: "Телеграф" дізнався деталі нічної атаки дронів (карта)

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Олена Руденко Олена Руденко
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Спалахнули пожежі
Спалахнули пожежі. Фото Колаж "Телеграфу"

Уражено кілька важливих об'єктів

Результативні удари по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії у ніч на 3 серпня було нанесено безпілотниками СБУ, спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони. Дрони влучили у склад авіаційних боєприпасів.

Про це "Телеграфу" розповіли власні поінформовані джерела. На "Морозовську" розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста.

Детонація після влучання у склад з КАБами була дуже сильна, місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів. Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горіли лише складські приміщення.

Але це ще не всі результати атаки на Ростовську область. Минулої ночі в результаті операції ГУР МОУ БПЛА уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу н.п. Каменск — Шахтинский.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання ПММ військовим частинам та підрозділам РФ, які дислокуються в окупованих Донецькій та Луганській областях. Джерела уточнюють, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 БПЛА типу "Obsidian" проєкту "Nayan".

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ. В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа.

Також українські безпілотники у ніч проти 3 серпня уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Генштабі ЗСУ також розповіли про результати нічної атаки на об'єкти на території РФ. Там підтверджують влучання у склад із КАБами та повідомляють про атаку низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Відомо про влучання у щонайменше два резервуари з нафтопродуктами.