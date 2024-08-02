"Знущаються і змушують пити горілку": музикант із Данії хотів паспорт Росії, але "випадково" опинився на війні в Україні

Громадянин Данії стверджує, що "не зрозумів" контракт

У Російській Федерації продовжується мобілізація, під яку потрапляють і іноземні громадяни. Серед них виявився і данський музикант, який захотів отримати паспорт країни-агресора, але разом з цим "випадково" був відправлений на фронт в Україну.

Подробицями події поділився телеканал TV2. Ім’я музиканта вирішили не називати, але відомо, що він уже подав до суду до Міністерства оборони РФ.

Данець подав до суду на Міноборони Росії через відправлення на фронт

33-річний громадянин Данії вирішив залишитися жити в Росії, тому що йому до душі припали цінності РФ, більші за європейські, до того ж він поділяв політику диктатора Володимира Путіна, хоча йти служити бажання у нього не було. Втім, музикант все ж таки опинився на фронті, коли захотів отримати російський паспорт.

Відомо, що данець приїхав до Росії минулого літа і пішов у військкомат, сподіваючись, що коли підпише контракт, процедура отримання паспорта якось пришвидшиться. За його словами, документ був російською мовою, він його "не зрозумів" і розраховував рік побути, приміром, прикордонником у Сибірі, але опинився у зоні бойових дій під Луганськом.

Наразі музикант проходить службу у відділенні, яке запускає дрони по містах України. Він скаржиться, що з нього знущаються і змушують його пити горілку. На Міністерство оборони РФ він подав до суду, вимагаючи визнати його контракт недійсним, оскільки іноземців на службі згідно із законом дозволяється брати за умови, що вони володіють російською мовою. У Міноборони Данії зазначили, що знають про цю ситуацію, але поки що нічого нового щодо неї повідомити не можуть.

"Телеграф" писав раніше, що російський диктатор Володимир Путін придумав, як заманити на війну проти України ще більше "гарматного м’яса". Президент підписав новий указ.