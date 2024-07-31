Познайомився із Хаймарсом: на фронті загинув черговий адмін Z-пабліку

Адміни не просто підтримують війну, а й організовують збори

Один з адмінів пропагандистського Z-пабліку у Telegram загинув на фронті в Україні. Про смерть Анатолія у так званій зоні СВО (саме так росіяни називають війну в Україні), повідомив інший адмін пабліку "ХИЛЕР l HEALER".

Повідомлення зробив на каналі. Зазначили, що такий собі Анатолій був одним із адмінів пабліку та інструктором з тактичної медицини.

"Анатолій загинув у зоні СВО при виконанні службово-бойових завдань. Анатолій був близьким другом ін. Хілера та його курсантом. Пройшовши цикл навчання, став регулярно їздити до зони СВО та навчати хлопців. Після підписання контракту, продовжив офіційно виконувати завдання щодо захисту Родіни!" — йдеться в повідомленні.

Від кого Анатолій рятував Родіну на території України, куди Росія вдерлася із загарбницькою війною, адміни не уточнили.

Авторка новини помітила на каналі й інше цікаве відео. На ньому, як зазначено у дописі, за кермом др. Хілер (поки живий), поруч з ним адмін-пропагандист GreyZone, якого днями задвухсотили у Малі повстанці-туареги, воєнкор Романов (ймовірно адмін однойменного пабліку Romanov Лайт) та власне Анатолій, обличчя якого чомусь заблюрене.

"Ще одна важлива для нас усіх людина спить зліва від Романова, тепер він заснув вічним сном, сьогодні вранці в зоні СВО його вразив Хімарс. Із чотирьох на відео залишилися 2. Трохи згодом буде повна інформація, і вона буде невтішною", — йдеться у дописі і власне повідомлення про смерть Анатолія і було цієї "невтішною" новиною.

Варто зауважити, що адміни пабліку "Хилер", в якому 115 тис. підписників, не лише підтримують війну Росії проти України, а й допомагають окупантам на фронті та постійно їздять на тимчасово окуповані території України, щоб навчати окупантів тактичній медицині. Також у пабліку неодноразово оголошувалися збори на різні аптечки та медичні набори для російських загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, що сталося у Малі, де окрім адміна-пропагандиста каналу GreyZone, туареги поранили та вбили десятки найманців ПВК.