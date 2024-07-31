Познакомился с Хаймарсом: на фронте погиб очередной админ Z-паблика

Админы не просто поддерживают войну, но и организовывают сборы

Один из админов пропагандистского Z-паблика в Telegram погиб на фронте в Украине. О смерти Анатолия в так называемой зоне СВО (именно так россияне называют войну в Украине), сообщил другой админ паблика "ХИЛЕР l HEALER".

Сообщения сделал на канале. Отметили, что некий Анатолий был одним из админов паблика и инструктором по тактической медицине.

"Анатолий погиб в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач. Анатолий был близким другом др. Хилера и его курсантом. Пройдя цикл обучения, стал регулярно ездить в зону СВО и обучать ребят. После подписания контракта, продолжил официально выполнять задачи по защите Родины!" – говорится в сообщении.

От кого Анатолий спасал Родину на территории Украины, куда Россия ворвалась с захватнической войной, админы не уточнили.

Автор новости заметила на канале и другое интересное видео. На нем, как отмечено в сообщении, за рулем др. Хиллер (пока жив), рядом с ним админ-пропагандист канала GreyZone, которого на днях задвухсотили в Мали повстанцы-туареги, военкор Романов (вероятно админ одноименного паблика Romanov Лайт) и собственно Анатолий, лицо которого почему-то заблюрено.

"Еще один важный для нас всех человек спит слева от Романова, теперь он заснул вечным сном, сегодня утром в зоне СВО его поразил Химарс. Из четырех на видео остались 2. Чуть позже будет полная информация, и она будет неутешительной", — говорится в сообщении и собственное сообщение о смерти Анатолия и было этой "неутешительной" новостью.

Стоит отметить, что администрации паблика "Хиллер", в котором 115 тыс. подписчиков, не только поддерживают войну России против Украины, но и помогают оккупантам на фронте и постоянно ездят на временно оккупированные территории Украины, чтобы обучать оккупантов тактической медицине. Также в паблике неоднократно объявлялось о сборах на различные аптечки и медицинские наборы для российских захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о случившемся в Мали, где кроме админа-пропагандиста канала GreyZone, туареги ранили и убили десятки наемников ПВК.