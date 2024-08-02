"Издеваются и заставляют пить водку": музыкант из Дании хотел паспорт России, но "случайно" оказался на войне в Украине

Гражданин Дании утверждает, что "не понял" контракт

В Российской Федерации продолжается мобилизация, под которую попадают и иностранные граждане. В их числе оказался и датский музыкант, захотевший получить паспорт страны-агрессора, но вместе этого "случайно" был отправлен на фронт в Украину.

Подробностями происшествия поделился датский телеканал TV2. Имя музыканта решили не называть, но известно, что он уже подал в суд на Министерство обороны РФ.

Датчанин подал в суд на Минобороны России из-за отправки на фронт

33-летний гражданин Дании решил остаться жить в России, потому что ему по душе пришлись ценности РФ, больше чем европейские, к тому же он разделял политику диктатора Владимира Путина, хотя идти служить желания у него не было. Впрочем, музыкант все же оказался на фронте, когда захотел получить российский паспорт.

Известно, что датчанин приехал в Россию прошлым летом и пошел в военкомат, надеясь, что когда подпишет контракт, процедура получения паспорта как-то ускорится. По его словам, документ был на русском языке, он его "не понял" и рассчитывал год побыть, к примеру, пограничником в Сибири, но оказался в зоне боевых действий под Луганском.

Сейчас музыкант проходит службу в отделении, которые запускает дроны по украинским городам. Он жалуется, что над ним издеваются и заставляют его пить водку. На Министерство обороны РФ он подал в суд, требуя признать его контракт недействительным, поскольку иностранцев на службе по закону разрешается брать при условии, что они владеют русским языком. В Минобороны Дании отметили, что уведомлены об этой ситуации, но пока ничего нового по ней сообщить не могут.

"Телеграф" писал ранее, что российский диктатор Владимир Путин придумал, как заманить на войну против Украины еще больше "пушечного мяса". Президент подписал новый указ.