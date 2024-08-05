Поврежденные самолеты и следы масштабных пожаров: ГУР показало новые снимки российского аэродрома "Морозовск"

Это уже не первая атака на аэродром

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уточнили последствия атаки на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Он подвергся обстрелу в ночь на 3 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУР, данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения военного аэродрома был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, были повреждены обломками, рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Также по данным ГУР, был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения. В частности, от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Кроме того, на снимках из космоса отчетливо заметны повреждения четырех технических зданий и двух ангаров на авиабазе. В ГУР отметили, что этот аэродром расположен в 265 километрах от линии фронта.

В свою очередь Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах Ростовской области пишет, что в результате атаки на военный аэродром сгорел склад с авиационными боеприпасами. Также сообщается, что ранения получили 7 российских военнослужащих. Кроме того, взрывной волной были выбиты окна в квартирах местных жителей и поврежден супермаркет.

Морозовск на карте

Напомним, 3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск". 4 августа журналисты "Схем" ("Радио Свобода") обнародовали снимки Planet Labs, на которых видны следы возгорания в районе складов с боеприпасами в северо-восточной части аэродрома.