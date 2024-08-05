Ответственные за нанесенный удар Вооруженные силы Украины

В сети появилось фото, на котором видны последствия атаки украинских беспилотников по аэродрому "Морозовск". Напомним, "бавовна" здесь произошла в ночь на 3 августа.

Фото было опубликовано в паблике "Досье шпиона". На нем четко видно, что разрушения колоссальны, а несколько сооружений уничтожены до основания.

"Последствия аэродром Морозовск. На фото – уничтоженный склад с авиационным вооружением, о котором было заявлено ранее", — подписали фотографию.

Напомним, удар по аэродрому произошел в ночь на 3 августа. Ответственные за нанесенный удар Вооруженные силы Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУР, данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения военного аэродрома был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, были повреждены обломками, рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Также по данным ГУР, был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения. В частности, от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Кроме того, на снимках из космоса отчетливо заметны повреждения четырех технических зданий и двух ангаров на авиабазе. В ГУР отметили, что этот аэродром расположен в 265 километрах от линии фронта.

К слову, 27 июля дроны ГУР МОУ атаковали три военных аэродрома на территории России — в городе Энгельс Саратовской области, аэродром "Дягилево" в Рязанской области и аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.