Росіяни обстріляли "шахедами" Київщину: наслідки нічної атаки

В області було гучно

У ніч на понеділок, 5 серпня, російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він зазначає, що в регіоні працювали сили ППО.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок нічної атаки було зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Очільник Київської ОВА закликає громадян турбуватися про свою безпекою. Під час тривоги просить спускатися до укриття.

"В черговий раз прошу кожного жителя Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине. У випадку знаходження уламків збитих цілей повідомляти поліцію або ДСНС. В жодному разі не чіпати та не фотографувати їх", — підкреслює Кравченко.

Нагадуємо, днями росіяни здійснили одну з найбільш масованих атак на Київ та область "шахедами" з початку повномасштабної війни. На регіон направили десятки безпілотників.

Усі ворожі безпілотники були збиті завдяки успішній роботі сил ППО. Однак внаслідок падіння уламків "шахедів" було пошкоджено 13 приватних будинків у чотирьох районах Київської області.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилося нове відео моменту ракетного удару по "Охматдиту" в Києві. На ньому видно влучання у лікарню та ударну хвилю, яка струсила навколишні будинки.