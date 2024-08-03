Ці кадри ви ще не бачили: з’явилося нове відео моменту ракетного удару по "Охматдиту"

Кадри знято з найближчого будинку

У мережі показали раніше не опубліковане відео удару по дитячій клініці "Охматдит" у Києві 8 липня. На ньому видно влучання у лікарню та ударну хвилю, яка струсила навколишні будинки.

Відео публікує Telegram-канал "Київський рух". Воно знято з одного з будинків, розташованих поряд із клінікою.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на "Охматдит" 8 липня загинуло двоє людей — молода дитяча лікарка-нефролог Світлана Лук’янчук, яка пішла перевірити, чи ніхто не залишився в небезпеці, а також один із відвідувачів лікарні. Понад 50 людей постраждали, зокрема й діти.

Незабаром Служба безпеки України виявила на місці удару по дитячій лікарні "Охматдит" уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101. Це спростовує брехливу заяву Кремля, що Росія не має відношення до атаки на клініку.

Однак цинізм Росії не знає меж і там запустили фейк, що дитячий хірург у крові на руїнах "Охматдиту" нібито постановка і поширили відео, де нібито поліцейський вимазує кров’ю одяг лікаря. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказав на деталі, які розкривають брехню РФ.

Як повідомляв "Телеграф", у день медика, 27 липня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали "Охматдит". Вони поспілкувалися з дітьми, які проходять лікування. Президент зазначив, що "Охматдит" після російського удару відновлює нормальну роботу та свою силу.