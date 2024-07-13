Удар по "Охматдиту" російською ракетою: завдяки чому вижили маленькі пацієнти

Людей врятувала готовність, що може прилетіти

Великої кількості жертв серед маленьких пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, по якій росіяни вдарили ракетою, вдалося уникнути завдяки тому, що дітей встигли перевести в укриття. У клініці так роблять під час кожної повітряної тривоги.

У лікарні не ігнорують тривогу від початку повномасштабної війни. Саме тому дітям, які очікували на пересадку органів, вдалося вижити. Проте загинула лікар-нефролог Світлана Лук’янчук, яка пішла перевірити, чи ніхто не залишився у небезпеці.

"Якщо б я проігнорував тривогу і був в кабінеті, можливо і б не міг з вами розмовляти. Не ігнорувати тривоги — це правило тут не порушують з лютого 22-го. Тоді діти переїхали в підвали і часто лишалися там. Ще в лютому я був готовий до того що нам прилетить. І це були вибухи над нами збивали, біля нас падало, лікарня була в уламках. Тобто морально всі люди були готові до того, що може прилетіти, можливо це врятувало людей", — розповів генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір "ТСН".

Завідувач відділення інтенсивної терапії, дитячий анестезіолог Андрій Висоцький розповів про день атаки. На момент удару там перебувало шість дітей різного ступеня тяжкості — від тих, хто готувався на виписку до тих, хто потребує інтенсивної терапії.

Як повідомляв "Телеграф", радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на саміті НАТО заявив, що Україна та США активно працюють над силовою відповіддю росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Подробиць він розкривати не став.