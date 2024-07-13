Удар по "Охматдету" российской ракетой: благодаря чему выжили маленькие пациенты

Людей спасла готовность, что может прилететь

Большого количества жертв среди маленьких пациентов детской больницы "Охматдет" в Киеве, по которой россияне ударили ракетой, удалось избежать благодаря тому, что детей успели перевести в укрытие. В клинике так делают во время каждой воздушной тревоги.

В больнице не игнорируют тревогу с самого начала полномасштабной войны. Именно поэтому детям, которые ожидали пересадки органов, удалось выжить. Однако погибла врач-нефролог Светлана Лукьянчук, которая пошла проверить, никто ли не остался в опасности.

"Если бы я проигнорировал тревогу и был в кабинете, возможно и бы не мог с вами разговаривать. Не игнорировать тревоги — это правило здесь не нарушают с февраля 22-го. Тогда дети переехали в подвалы и часто оставались там. Еще в феврале я был готов к тому, что нам прилетит. И это были взрывы над нами сбивали, у нас падало, больница была в обломках. То есть морально все люди были готовы к тому, что может прилететь, возможно это спасло людей", — рассказал генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир "ТСН".

Заведующий отделением интенсивной терапии, детский анестезиолог Андрей Высоцкий рассказал о дне атаки. На момент удара там находилось шесть детей разной степени тяжести — от тех, кто готовился на выписку до тех, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Как сообщал "Телеграф", советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на саммите НАТО заявил, что Украина и США активно работают над силовым ответом россиянам за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Подробностей он раскрывать не стал.