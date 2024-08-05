В Сумах лунали вибухи: ворог міг вдарити по місту КАБами, що відомо

В місті оголошено трвогу

У понеділок, 5 серпня, в Сумах пролунали потужні вибухи. Ворог міг атакувати місто керованими авіаційними бомбами (КАБ).

В Повітряних силах України попереджали, що було здійснено пуски КАБ з тактичної авіації. Моніторингові пабліки пишуть, що нібито в небі близько 7 бортів Су-34/35 в районі Курська.

"7х бортів Су-34/35 в районі Курська. Загроза КАБ/КАР", — йдеться в повідомленні.

Наразі в Сумській області та Сумах повітряна тривога. Станом на 08:57 Повітряна тривога все ще триває. Про наслідки ворожого обстрілу в Сумській ОВА поки що нічого не писали.

Повітряна тривога

Гучні звуки почули у Сумах близько 08:49. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Сумах було чути звуки вибуху", – написали журналісти.

Додамо, що очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив, що вночі та зранку 5 серпня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 3 серпня, росіяни завдали удару по Харківському району. В місті чули вибух, стався приліт у близькому передмісті.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", ніч у Росії також була неспокійною. У Волгограді пролунав вибух і сталася пожежа на підстанції. У місті спостерігаються проблеми зі світлом.