В Сумах раздавались взрывы: враг мог ударить по городу КАБами, что известно

В городе объявлена тревога

В понедельник, 5 августа, в Сумах раздались мощные взрывы. Враг мог атаковать город управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

В Воздушных силах Украины предупреждали, что были осуществлены пуски КАБ с тактической авиации. Мониторинговые паблики пишут, что в небе якобы около 7 бортов Су-34/35 в районе Курска.

"7х бортов Су-34/35 в районе Курска. Угроза КАБ/КАР", — говорится в сообщении.

В Сумской области и Сумах воздушная тревога. По состоянию на 09:22, Воздушная тревога все еще продолжается. О последствиях вражеских обстрелов в Сумской ОВА пока ничего не писали.

Воздушная тревога

Громкие звуки услышали в Сумах около 08:49. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

"В Сумах было слышно звуки взрыва", – написали журналисты.

Добавим, что глава Сумской ОВА Игорь Кальченко сообщил, что ночью и утром 5 августа россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская общины", — говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 3 августа, россияне нанесли удар по Харьковскому району. В городе слышали взрыв, произошел прилет в близком пригороде.

Между тем, как сообщал Телеграф, ночь в России также была неспокойной. В Волгограде раздался взрыв и произошел пожар на подстанции. В городе наблюдаются проблемы со светом.