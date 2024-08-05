Кім Чен Ин надіслав новий подарунок? Північнокорейські ракети знову полетіли на Україну

Такі ракети не використали вже п’ять місяців.

Північнокорейські балістичні ракети знову засвітилися в Україні. Окупанти використали щонайменше одну з них під час обстрілу на Київщині 31 липня.

Про це пише Defense Express із посиланням на свої джерела. Йдеться про ракети KN-23, які можуть бути відомішими під назвою "Кімскандери", що є грою слів від "Іскандери Кіма".

Востаннє ракети цього типу були застосовані проти України 27 лютого цього року. Тобто окупанти взяли паузу у їх застосуванні на п’ять місяців.

Повідомляється, що в ніч на 31 липня окупанти запустили ракету KN-23 з території Росії за напрямком Білої Церкви, проте вона впала на території Київської області, після того, як, ймовірно, вибухнула в повітрі.

На місці падіння було виявлено уламки, які відповідають за маркуванням та формою іншим уламкам "Кімскандерів", знайдених на українській території.

Видання повідомляє, що KN-23, які отримувала Росія, мають фугасну бойову частину з потужністю до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті та з дальністю польоту до 650 кілометрів. В Офісі генпрокурора у травні говорили, що українським фахівцям вдалося дослідити уламки 21 із 50 "Кімскандерів", випущених по Україні. При цьому попередньо встановлено, що приблизно половина ракет цього типу після запуску втратила траєкторію польоту і, швидше за все, вибухнула в повітрі.

Як повідомлялося раніше, звинувачення КНДР у тому, що вона забезпечує Росію боєприпасами, вперше прозвучали з боку Заходу в листопаді 2023 року. Але Пхеньян досі категорично заперечує це.