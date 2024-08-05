Ким Чен Ын прислал новый подарок? Северокорейские ракеты вновь полетели на Украину

Такие ракеты не использовали уже пять месяцев

Северокорейские баллистические ракеты вновь засветились в Украине. Оккупанты использовали по меньшей мере одну из них во время обстрела Киевской области 31 июля.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на свои источники. Речь идет о ракетах KN-23, которые могут быть более известными под названием "Кимскандеры", что является игрой слов от "Искандеры Кима".

В последний раз ракеты этого типа были применены против Украины 27 февраля текущего года. То есть оккупанты взяли паузу в их применении на пять месяцев.

Сообщается, что в ночь на 31 июля оккупанты запустили ракету KN-23 с территории России по направлению Белой Церкви, однако она упала на территории Киевской области, после того, как вероятно взорвалась в воздухе.

На месте падения были обнаружены обломки, которые соответствуют по маркировке и форме другим обломкам "Кимскандеров", найденных на украинской территории.

Издание сообщает, что KN-23, которые получала Россия имеют фугасную боевую часть с мощностью до 1000 килограмм в тротиловом эквиваленте и с дальностью полета до 650 километров. В Офисе генпрокурора в мае говорили, что украинским специалистам удалось исследовать обломки 21 из 50 "Кимскандеров", выпущенных по Украине. При этом предварительно установлено, что примерно половина ракет этого типа после запуска потеряла траекторию полета и скорее всего взорвалась в воздухе.

Как сообщалось ранее, обвинения КНДР в том, что она снабжает Россию боеприпасами, впервые прозвучали со стороны Запада в ноябре 2023 года. Но Пхеньян до сих пор категорически отрицает это.