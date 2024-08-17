Росіяни всю ніч били по Україні "шахедами": вибухи лунали в кількох областях, є приліт у Сумах (фото)

Атака тривала всю ніч

У ніч проти суботи, 17 серпня, росіяни атакували Україну з повітря. Ще до початку нової доби вони запустили "шахеди", активно працювала наша ППО, вибухи чули у кількох областях.

"Телеграф" розповідає, що відомо про атаку. Спочатку ворожі безпілотники фіксувалися у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях. На Київщині було чути вибухи. У КОВА повідомили про роботу ППО.

Крім того, цієї ночі та рано-вранці лунали вибухи в Сумах. Перший, за повідомленнями місцевих пабліків, прогримів після 2 години ночі. Другий дуже потужний вибух у місті пролунав невдовзі після 6-ї ранку. Як пишуть у мережі мешканці міста, було дуже гучно, до місця вибуху попрямували пожежні машини. Місцеві пабліки пишуть, що горить автостоянка. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Як повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко, є влучання в районі проспекту Свободи. Палає чимало автівок, багато вікон пошкоджено. На місці працюють усі відповідні служби.

"Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу. Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків", — написав він.

Також вночі були вибухи на Черкащині. Як повідомляли моніторингові групи, у регіоні також, ймовірно, працювала ППО. Гучно було і на Чернігівщині, куди залетів російський безпілотник із території Київської області, за попередніми даними, там також працювала ППО.

Як повідомляв "Телеграф", 16 серпня в Дніпрі двічі на день під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Після другої, яка сталася після 16 години, в небо піднялися стовпи чорного диму.