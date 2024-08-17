Масове невдоволення? Росіяни змінили ставлення до влади через події у Курській області

Зростання частки невдоволених буквально за один тиждень боїв на Курщині склало 7%

Росіяни, схоже, змінюють ставлення до своєї влади після того, як Кремль продемонстрував млявість та безпорадність після початку боїв в Курській області. Кількість невдоволених діями російського уряду зросла вперше після того, як у 2023 році керівник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин вчинив збройний заколот та організував похід на Москву.

Про це повідомив російський фонд "Общественное мнение" (ФОМ), який 11 серпня провів соціологічне опитування громадян РФ. Зазначається, що 25% респондентів охарактеризували дії влади, як "обурливі", що є найвищим показником з моменту заколоту Пригожина в липні 2023 року (26%).

Зростання частки невдоволених буквально за один тиждень боїв на Курщині склало 7%. Це найвищий стрибок рівня невдоволення з осені 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив загальну мобілізацію. Тоді за тиждень кількість невдоволених стрибнула з 21% до 31%.

Також події в Курській області – втрата десятків населених пунктів, застосування у боях строковиків, більшість з яких загинула або потрапила у полон, жертви серед цивільних, евакуація, істерична російська пропаганда – спричинили зростання страху в росіян. Понад 45% респондентів сказали, що самі відчувають посилення тривожності та бачать це у колег та знайомих.

Рейтинг правлячої партії РФ "Єдина Росія" опустився з 49% до 44%. А ось російському диктатору довелося навпаки, намалювати "зростання підтримки" – з 78% до 80%.

Тим часом росіяни намагаються кидати на Курський напрямок "солянку" зі своїх військових, але їх сил все одно замало, щоб вибити з цієї території ЗСУ. При цьому ворог збирає сили за іншими напрямками, щоб захистити цю область і це грає на руку Україні.

Доречі, моральне розкладення та паніка в РФ вже досягли того рівня, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.